Nande Wielink van FC Emmen naar Duitsland

VOETBAL - Nande Wielink maakt het seizoen af bij de Duitse club SC Spelle-Venhaus.

De 19-jarige verdediger hoopt bij de Duitse club meer speeltijd te krijgen dan bij FC Emmen het geval was.SC Spelle-Venhaus, een plaats vlakbij Rheine, doet het momenteel uitstekend in de Oberliga Niedersachsen en staat op de tweede plaats. Bij Spelle-Venhaus is Sebastian Röttger die in het verleden ondermeer speler van SV Meppen was.Op 14 oktober 2016 maakte Wielink zijn debuut in de hoofdmacht van FC Emmen.