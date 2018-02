Camping Retropop blijft op dezelfde plek

EMMEN - De camping van Retropop komt toch op een andere locatie te staan dan naast de wijk Parc Sandur. Dit naar aanleiding van protesten door wijkbewoners.

De camping bij het meerdaagse popfeest komt dit jaar weer op de plek waar het voorgaande jaren ook was.Het festival bestaat dit jaar voor het eerst uit twee dagen. De organisatie verwacht mede daarom dat er veel meer bezoekers komen die ook op de camping blijven overnachten. De capaciteit moet volgens de organisatie daarom uitgebreid worden: van 1.500 naar 3.000 mensen. Retropop zocht daarom een andere locatie met voldoende ruimte en kwam bij een plek uit naast de woonwijk.Inwoners van Parc Sandur zagen dat echter niet zitten en lieten dat duidelijk merken. De organisatie beraamde zich daarom over uitwijkmogelijkheden en er is gekozen om de 'oude stek' weer te gebruiken.Buurtbewoner Yvonne den Outer is tevreden dat de camping naast hun huis niet doorgaat. "We zijn blij dat de organisatie naar ons heeft geluisterd. Fantastisch dat het zo gelukt is." Op de vraag of ze zelf na alle commotie nog wel naar het festival gaat, antwoordt ze glimlachend: "Altijd!"Johan Lubbers, voorzitter van het jaarlijkse festival, ziet de aanpassingen in de plannen niet als een verlies. "Dit is een win-winsituatie", geeft Lubbers aan. "De omwonenden zijn blij en wij zijn ook tevreden met deze oplossing."Wel geeft Lubbers aan dat als Retropop doorgroeit er nagedacht moet worden over andere opties als het gaat om de camping. "Maar voorlopig is het mogelijk, door creatief bezig te zijn met de parkeerterreinen, om op de vertrouwde plek de camping flink uit te breiden."Retropop vindt op 8 en 9 juni plaats bij de Grote Rietplas in Emmen.