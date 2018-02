Meepraten in Cassata: 'Gronings protocol ook voor Drentse bevingsschade invoeren'

ASSEN - Het Groninger schadeprotocol moet zo snel mogelijk voor alle gedupeerden van gaswinning gelden. Dat is de stelling morgen in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Deze week werd bekend dat voor de duizenden schadegevallen door gaswinning in Groningen eindelijk een fatsoenlijke schaderegeling op tafel ligt. De NAM staat er volledig buiten en betaalt uiteindelijk de rekening, samen met het Rijk.Ook geldt het nieuwe Groningse schadeprotocol voor gedupeerden rond de gasopslag Langelo, omdat de opslag in verbinding staat met het gasveld van Groningen. Maar voor de rest van Drenthe is deze nieuwe regeling nog niet van kracht, terwijl er ook in de regio Zuidlaren, Annen, Emmen en Koekange honderden gedupeerden zijn die schade hebben door gaswinning.De provincie en de gemeenten Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze en Noordenveld trekken al een tijdje samen op voor een goede schaderegeling, omdat hier ook veel gasvelden zijn die de NAM in productie heeft. Ze willen dat ook in Drenthe alle gaswinningsschade snel en netjes afgehandeld wordt.Er volgt nog nader onderzoek hoe dat precies moet gebeuren. En daarvoor stelt het Rijk een pilot voor, rond honderden schadegevallen in Zuidlaren die in 2015 en 2016 ontstonden.Maar op die pilot is kritiek . Gedupeerden in Emmen en Koekange willen geen pilot. Ze willen dat Drenthe direct aangehaakt wordt bij het Groninger schadeprotocol.Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo pleit er al langer voor dat de Drentse en Groningse schadegevallen 'gelijk behandeld worden', en de provincie huldigt dat standpunt inmiddels ook. "Ik kan het als burgemeester niet uitleggen, dat schade een paar honderd meter verderop anders opgelost wordt, terwijl het om dezelfde activiteiten gaat, namelijk gaswinning door de NAM", zei Thijsen eerder.Thijsen, die samen met de provincie nog in overleg is met het ministerie van Economische Zaken, sluit een rechtszaak niet uit, als de schadeafhandeling in Groningen en Drenthe niet gelijk getrokken wordt.Morgen tussen 12.10 uur en 13.30 uur in Cassata op Radio Drenthe is gedeputeerde Tjisse Stelpstra van Drenthe te gast. Ook CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen is te gast, die zich tijden hard gemaakt heeft voor een goede schaderegeling voor Groningen. Centrale vraag is: hoe nu verder met Drenthe?De stelling in Cassata luidt:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via Twitter @rtvdrenthe.