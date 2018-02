Liveblog: Bannink schiet FC Emmen vroeg naar 1-0 tegen NEC

VOETBAL - Nadat vorige Fortuna Sittard van de eerste plaats werd gestoten, wil FC Emmen vanavond ook de nieuwe koploper verslaan en dat is NEC.

De Nijmegenaren zijn dé grote favorieten voor de titel, maar na de winterstop verloor NEC toch al twee van de vier wedstrijden.FC Emmen was voor de winterstop de onbetwiste kampioen in gelijkspelen, maar sinds de herstart van de competitie werd er 1 keer verloren en 2 keer gewonnen.Volg FC Emmen - NEC live op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder.