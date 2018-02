Deel dit artikel:











FC Emmen en RTV Drenthe tekenen mediacontract FC Emmen en RTV Drenthe tekenen mediacontract (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen en RTV Drenthe hebben voor aanvang van de wedstrijd tegen NEC een mediacontract getekend.

FC Emmen directeur Wim Beekman en Dink Binnendijk, directeur van RTV Drenthe, zetten hun handtekening onder een overeenkomst voor de duur van drie en half jaar.



"We zijn blij dat we de komende jaren mediapartner van FC Emmen zijn", laat Binnendijk weten. "We volgen Emmen natuurlijk al jaren op radio, tv en internet en door deze overeenkomst blijven we dat ook de komende jaren doen. Hopelijk kunnen we, samen met Emmen, naar de Eredivisie.