Ondernemen in Drenthe: Hoe een V8-hobby uit de hand liep

ASSEN - De showroom is splinternieuw, de garage erachter bestond al een tijdje, maar superblij zijn ze met deze combinatie: Patrick Bouwknegt en Hans van Roon van USA Cars in Assen.

"Ja, het geluid… De 8-cilinder", zegt Bouwknegt vol overgave. Wat begon als liefhebberij voor de zware Amerikaanse motorblokken is uitgelopen in twee autobedrijven in verkoop en onderhoud."You drive, we care. Dat is het principe", legt compagnon Van Roon uit. Bouwknegt en Van Roon kennen elkaar nu zo'n vier jaar en zijn zakenpartners. Van Roon doet de bedrijfsvoering en Bouwknegt de techniek."Het is onze hobby om die oude Amerikaanse auto's zo lang mogelijk op de weg te houden en we vinden het leuk om dat voor de mensen mogelijk te maken", vertelt Van Roon.Bouwknegt had al een tijdje een autogarage, gespecialiseerd in Amerikaanse auto's met voornamelijk zware V8-motoren. Sinds kort is Van Roon bij het bedrijf ingestapt en hebben ze samen naast de garage een showroom, waar verschillende modellen verkocht worden."Ik heb altijd een passie voor 8-cilinders gehad", vertelt Bouwknegt. "Een stukje scheepvaart gedaan, altijd grote machines, veel in de hydroliek gezeten. Ik ben daar een jaar of twintig geleden ingerold, de 8-cilinders, en dat is een ziekte geworden." Bijna blind kan Bouwknegt de lompe Amerikaanse blokken in en uit elkaar halen en dat gebeurt ook, want de blokken worden niet meer nieuw gemaakt, dus revisies zijn noodzakelijk."Het chroomwerk, het karakter van zo'n auto, het interieur; het is niet te evenaren met waar in het dagelijks leven mee wordt rondgereden", zegt Bouwknegt. Van Roon is het met hem eens, ondanks dat hij stiekem ook de Franse en Italiaanse auto's erg mooi vindt: "Wat ik mooi vind is de vormgeving. Als je ziet hoeveel aandacht er aan de auto besteed is, dan kan ik er alleen maar van smullen", lacht Van Roon.De samenwerking, Van Roon op kantoor en Bouwknegt in de garage, loopt gesmeerd volgens het duo. Daarbij is het ook nog eens prettig om eigen baas te zijn. "Ik wil het reparen op de manier zoals ik het graag zou willen en dat ik dus niet verantwoording aan hogere hand moet afleggen", zegt Bouwknegt.