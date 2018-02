Inzamelingsactie brandslachtoffers Emmen levert 77.000 euro op

EMMEN - De online inzamelingsactie voor de slachtoffers van de woningbrand in Emmen afgelopen december, heeft ruim 77.000 euro opgeleverd.

Bij de brand op 30 december kwamen twee jonge kinderen om het leven. De ouders raakten gewond. Zij lagen een tijd in het ziekenhuis en verblijven inmiddels in een tijdelijk huis in Emmen.Buurtbewoner Claudia Jeuring startte na de brand een inzamelactie op de website doneeractie.nl . Die actie is nu beëindigd. In totaal deden 5.237 mensen een donatie.De oorzaak van de brand kan volgens de politie niet meer achterhaald worden, maar een misdrijf is uitgesloten.