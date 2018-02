Deel dit artikel:











FC Emmen laat koploper NEC verbleken: 1-0 FC Emmen viert feest: na Fortuna Sittard wordt ook NEC verslagen (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen is van 'kampioen gelijke spelen' in het nieuwe jaar veranderd in een 'reuzendoder'. Nadat de formatie van Dick Lukkien vorige week al won bij toenmalig koploper Fortuna Sittard werd vanavond de nieuwe koploper, NEC, geklopt: 1-0.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Alexander Bannink schoot Emmen binnen tien minuten op voorsprong en die treffer bleek uiteindelijk ook de winnende.



Door de zege klimt FC Emmen naar plek 5 in de Jupiler League, met 38 punten uit 23 duels. Koploper blijft NEC, met nu 46 uit 23.



Sterke eerste helft

FC Emmen speelde een ijzersterke eerste helft en de 1-0 voorsprong halverwege was een te magere afspiegeling van de de verhoudingen. De thuisclub dicteerde, kreeg kansen en NEC kwam niet verder dan tegenhouden. Met name Anco Jansen was een voortdurende plaag voor de koploper. Drie schoten van de aanvaller van FC Emmen werden door NEC-doelman Joris Delle verijdeld, maar op de kopbal vlak voor rust was de goalie volkomen kansloos. Emmen vierde feest, maar de goal werd geannuleerd wegens buitenspel.



Niet in problemen

De tweede helft was lange tijd van een beduidend minder niveau. FC Emmen werd slordiger, maar NEC werd maar niet gevaarlijk. Ook niet toen trainer Pepijn Lijnders een tweede centrumspits, in de persoon van Sven Braken, binnen de lijnen bracht. Sterker nog, de eerste grote kans was voor Emmen. In de 87e minuut schoot Youri Loen vrij voor Delle over. In de extra tijd was NEC pas voor het eerst gevaarlijk, maar die enige mogelijkheid werd door Braken over geschoten.



