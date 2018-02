Uitslagen en stand Jupiler League

Uitslagen en stand in de Jupiler League na speelronde 23

VOETBAL - FC Emmen versloeg in speelronde 23 van de Jupiler League koploper NEC. Op eigen veld werd het 1-0. Fortuna Sittard, tot vorige week de nummer 1, ging weer onderuit. In en tegen Volendam ging het het elftal van trainer Sunday Oliseh met 2-0 onderuit.

FC Emmen laat koploper NEC verbleken: 1-0

De grootste uitslag werd geboekt door De Graafschap, dat op eigen veld met liefst 7-0 won van Jong FC Utrecht (die ploeg speelde overigens wel heel lang met tien man, na een directe rode kaart. Op dat moment was de stand nog 0-0).FC Volendam - Fortuna Sittard 2-0FC Emmen - NEC 1-0FC Den Bosch - Telstar 3-2SC Cambuur - Go Ahead Eagles 2-1FC Eindhoven - RKC Waalwijk 3-1De Graafschap - Jong FC Utrecht 7-0Almere City FC - FC Dordrecht 1-2Maandag,20.00 uur:Jong Ajax - Helmond SportJong PSV - MVV MaastrichtJong AZ - FC Oss1. NEC 23-462. Jong Ajax 22-453. Fortuna 23-444. Telstar 23-405. FC Emmen 23-386. Jong PSV 22-377. Almere City 23-368. Graafschap 23-359. FC Oss 22-3310. FC Den Bosch 23-3211. SC Cambuur 23-3212. FC Eindhoven 23-3113. FC Dordrecht 23-3114. FC Volendam 23-2915. MVV Maastr. 22-2616. Go Ahead 23-2317. RKC Waalwijk 23-2218. Helmond Sp. 22-1919. Jong AZ 22-1720. Jong Utrecht 23-101. FC Volendam 3-92. FC Dordrecht 3-93. FC Emmen 3-94. Jong PSV 2-65. Jong Ajax 2-66. De Graafschap 3-67. Telstar 3-6