Lukkien: Als ik nu maar geen 'Kroonprins' word

VOETBAL - FC Emmen pakt dit seizoen vier punten tegen koploper NEC en ook vier tegen de koploper tot vorige week, Fortuna Sittard. Oftewel, Dick Lukkien verslaat twee trainers die al maanden worden bewierookt als 'Kroonprins van het trainersgilde'.

FC Emmen laat koploper NEC verbleken: 1-0

"Laten we niet hopen dat ik die titel nu krijg", aldus een lachende Dick Lukkien na de 1-0 zege op NEC. "Want je weet hoe het vaak afloopt met trainers die dat predicaat opgespeld krijgen."Maar de oefenmeester was terecht 'trots' op de prestatie van zijn elftal dat met name in de eerste helft dicteerde en NEC volledig kansloos liet. "Het enige dat we ons, niet voor het eerst, mogen verwijten is dat we niet eerder de 2-0 maken. Daar moeten we kritisch op blijven."FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp kreeg nauwelijks werk te doen. Verdedigend werk welteverstaan, want in de opbouw van de Drentse club is hij een onmisbare schakel. "Die opbouw is wel een kracht van ons. We hebben heel veel vertrouwen, al moeten we soms oppassen dat we het niet overdrijven. Vandaag leverde ik een slechte pass op Glenn Bijl en daar had NEC van kunnen profiteren."Volgens de goalie speelt Anco Jansen ook een voorname rol in het proces van de Drentse club, waardoor Emmen de duels die het voor de winterstop gelijkspeelde nu weet te winnen. "Het is een genot om hem te zien spelen en dat niet alleen. Andere spelers trekken zich ook aan hem op."