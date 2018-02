Slachtoffer ernstig ongeluk Hijken overleden

HIJKEN - De vrouw die vorige week zwaargewond raakte bij een ongeluk op de Beilerstraat in Hijken is deze week aan haar verwondingen overleden.

Het slachtoffer is een 60-jarige vrouw uit Hijken. De vrouw raakte met haar auto van de weg, sloeg over de kop en kwam in een sloot tot stilstand. Het ernstig gewonde slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen, waar ze na zes dagen overleed.