Dit weekend in de Drentse natuur: 3 en 4 februari

Het is weer weekend, dus tijd om lekker naar buiten te gaan. Ook dit weekend is er weer van alles te doen in de Drentse natuur. Wat? Dat lees je hier.

Zaterdag kun je bij het Nationaal Park Drentsche Aa terecht voor een excursie over 'begrazing'. Al eeuwenlang grazen er runderen, geiten en schapen langs de Drentsche Aa en daar heeft het landschap voor een deel het uiterlijk aan te danken.Tijdens deze excursie leer je van alles over de begrazingskeuze en de effecten die de begrazing op het landschap heeft. De excursie begint om 13.30 uur bij de parkeerplaats Gasterse Duinen aan de Oudemolenseweg bij Gasteren. Deelname is gratis.Voor de twintigste keer wordt zondag de Schutrups Wandeldag gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit vier wandelroutes die dwars door de natuur bij Exloo gaat. Wandelaars kunnen kiezen uit wandelingen van vijf, tien, vijftien of twintig kilometer.Deelnemers kunnen zich inschrijven via deze website . Of zich aanmelden bij de start in de tent bij Schutrups Schoenen aan de Zuiderhoofdstraat 13 in Exloo. Voorinschrijving kost 7,50 euro per persoon. Inschrijving op de dag zelf kost 9,50 euro. Kinderen tot en met elf jaar mogen gratis meewandelen.Bij het Boomkroonpad kun je zondag terecht voor een winterwandeling die aansluit bij de dalende temperaturen. De gids van Staatsbosbeheer neemt gezinnen mee op pad en laat allerlei wetenswaardigheden zien van het bos. Er zal aandacht zijn voor de veelzijdigheid van de bomen, de planten, de dieren en de vogels van het bos op dit moment. Ook voert de wandeling langs heidevelden en vennen.De wandeling begint om 12.00 uur en kost € 5,00 voor volwassenen en voor kinderen is het € 2,50. Meer informatie vindt u op de website