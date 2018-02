Deel dit artikel:











Kans op gladheid door lage temperaturen en sneeuwval Het kan tijdelijk hier en daar wit worden (foto: archief RTV Drenthe/Susan Pathuis)

ASSEN - RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag waarschuwt voor gladheid in Drenthe door sneeuwval.

"Afgelopen nacht was er grondvorst. De temperatuur is net boven nul, maar het wordt vanochtend iets kouder waardoor we rond het vriespunt uitkomen. Vooral in het noorden en oosten van Drenthe is er kans op sneeuwvlokken, waardoor het lokaal glad kan worden", zegt Roland van der Zwaag.



Het KNMI heeft voor Drenthe, Groningen en Friesland code geel afgegeven vanwege de gladheid. Later vanochtend verdwijnt de gladheid, want dan lopen de temperaturen verder op. Code geel is van kracht tot 13.00 uur.



Sneeuw op zondag

Volgens de weerman van RTV Drenthe kan het morgen ook wit worden. "Er trekken zondag weer wat sneeuwbuitjes over de provincie. Het zal geen dikke laag zijn, maar een dun laagje sneeuw is wel mogelijk. En daardoor is er ook morgen weer kans op gladheid."



Kurkdroog

In de dagen erna wordt het kouder, maar dan is er volgens Roland van der Zwaag geen gladheid. "De lucht is dan kurkdroog", aldus de weerman.