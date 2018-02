Deel dit artikel:











Compleet Nederlandse koppelfinale bij Dutch Open Darts Youri Duijster staat morgen samen met Davy van der Zande in de koppelfinale van de Dutch Open Darts (foto: Bas van de Berk)

DARTS - Wesley Harms en Richard Veenstra mogen het morgen in de koppelfinale van de Dutch Open Darts in Assen opnemen tegen Yoeri Duijster en Davy van der Zande.

Geschreven door Karin Mulder

Harms en Veenstra maakten het nog heel spannend in de kwartfinale. Ze overleefden negen matchdarts. In de halve finale wonnen ze met 4-0 van Stehpan Knoop en Heine Uuldriks. Veenstra verrasste nog met een 121-finish via de bull.



Duijster en Van der Zande stonden in de halve finale tegenover Scott Mitchell en Scott Waites. Het Nederlandse duo kwam op een 3-1 voorsprong, maar gaf die ook weer uit handen. Er moest een beslissende leg worden gespeeld die dus gewonnen werd door de Nederlanders.



10-Voudig wereldkampioen Gulliver in koppelfinale

De koppelfinale bij de vrouwen gaat morgen tussen Trina Gulliver en Paula Jacklin enerzijds en Lorainne Winstanley en Corine Hammond anderzijds. Gulliver is tienvoudig wereldkampioen bij de BDO en won al vijf keer het individuele toernooi bij de Dutch Open Darts.



Er gingen 1558 herenkoppels en 175 dameskoppels van start in Assen.



Live op TV Drenthe

De finales zijn morgenmiddag vanaf 12.25 uur live te zien op TV Drenthe.