Krijgt Tynaarlo drie Groningse dorpen in ruil voor Eelderwolde en Ter Borch?

HAREN - De discussie en vooral ook strijd over de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer gaat door. Wethouder Michiel Verbeek van Haren voorziet een dorpenruil met de gemeente Tynaarlo als de herindeling doorgaat.

Dat sprak hij gisteravond uit tijdens een lezing in Glimmen die in het teken stond van de herindeling, zo meldt RTV Noord "Groningen zou wel heel erg in zijn voor een uitruil van dorpen in ruil voor Eelderwolde en Ter Borch. Groningen en Tynaarlo liggen namelijk voortdurend in de clinch over dat gebied", zo zegt Verbeek. Hij denkt dat de dorpen Noordlaren, Glimmen en Onnen gebruikt worden als wisselgeld.De wethouder spreekt verder uit dat hij vermoedt dat er dealtjes zijn gesloten met de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns van het CDA. Hij vindt het opmerkelijk hoe de toon van de gedeputeerde is veranderd. Volgens Verbeek was Brouns eerder veel milder als het ging om de gemeentelijke herindeling. Maar uiteindelijk dwong Brouns Haren tot een herindelingOp dit moment ligt er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel om Groningen, Haren en Ten Boer samen te voegen. In april nemen de Tweede Kamerleden een besluit over dat wetsontwerp, daarna gaat het naar de Eerste Kamer. Voor het zomerreces moet er duidelijkheid zijn over de herindeling.