Burgemeester Tynaarlo: Laten we niet gaan kwartetten met dorpen

VRIES - Een eventuele uitruil van dorpen vindt burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo niet iets wat hoge heren aan een tafel moeten beslissen. Hij reageert daarmee op uitspraken van wethouder Michiel Verbeek van Haren.

Verbeek voorziet een dorpenruil met de gemeente Tynaarlo als de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer doorgaat. De nieuw te vormen gemeente Groningen zou graag Eelderwolde en de wijk Ter Borch willen inlijven.Volgens de wethouder van Haren zou Tynaarlo daarvoor Noordlaren, Glimmen en Onnen als wisselgeld kunnen krijgen. Burgemeester Thijsen van Tynaarlo ziet niets in deze manier van grondverdeling."Kwartetten met dorpen of mensen? Daar doe ik niet aan mee", zegt Thijsen. "Je gaat aan de slag in een openbaar bestuur met bepaalde idealen. Je wil dat mensen zich thuis voelen, zich veilig voelen. Dan kun je niet zomaar met grenzen gaan schuiven."De burgemeester van Tynaarlo staat wel open voor een uitruil als de dorpen dat zelf zouden willen. "Zo'n besluit moet van onderop komen. Laat de dorpen hierin aan het woord", besluit Thijsen.