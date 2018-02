Deel dit artikel:











Deze week in de Drentse natuur: goed nieuws over de otter en bewaking voor zeearenden Er werden flink minder merels geteld bij de Nationale Tuinvogeltelling (Foto: Pixabay)

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling werden veel minder merels geteld, het gaat goed met de otters in de Onlanden en bewaking voor de parende zeearenden in het Zuidlaardermeer. Dit en meer gebeurde de afgelopen week in de Drentse natuur.