Politie hoopt op nieuwe tips kofferbakmoord Stieltjeskanaal

STIELTJESKANAAL - Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdag aandacht aan de kofferbakmoord in Stieltjeskanaal.

Vorig jaar maart werd in het Stieltjeskanaal bij het gelijknamige dorp een auto gevonden met in de kofferbak een dode man . Het gaat om een 31-jarige man uit Klazienveen.Het slachtoffer was door geweld om het leven gebracht. Afgelopen zomer deed de politie opnieuw onderzoek bij het Stieltjeskanaal . Duikers gingen het kanaal in. De politie hoopte sporen te vinden die mogelijk met de moord te maken hebben, maar die zoektocht leverde niets op.De politie meldde afgelopen zomer al dat er weinig schot in de zaak zit. Met aandacht in Opsporing Verzocht hoopt de politie op nieuwe aanknopingspunten.Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 20.30 uur te zien op NPO1.