Deel dit artikel:











Leegstaande sporthal in Wilhelminaoord heeft na jaren nieuwe functie Gerjanne Steenbergen in haar kledingverhuur (foto: RTV Drenthe)

WILHELMINAOORD - Het was een hele operatie volgens Gerjanne Steenbergen uit Frederiksoord. Maar het is gelukt. Haar droom is gerealiseerd in een voormalige sporthal in Wilhelminaoord.

Geschreven door Andries Ophof

Steenbergen werkte ruim dertig jaar in het onderwijs, toen ze besloot om ondernemer te worden. Ze kocht een verhuurbedrijf van kleding in Noordwolde. In een grote loods is ze verder gegaan, maar Steenbergen wilde graag een onderkomen waar ze zelf de indeling kon maken.



Mijn tweede droombaan

In juli vorig jaar kocht ze een oude sportzaal in Wilhelminaoord. "Het pand stond al twee jaar leeg. Daarvoor zat er een drukkerij in en daarvoor was het de gymnastiekzaal van de school. We hebben alles eruit gesloopt", vertelt Steenbergen. Nu worden er ruim 10.000 pakken en feestattributen opgeslagen.



Voor Steenbergen breekt er met haar zaak Swellesturt een nieuw hoofdstuk aan. "Dit is mijn tweede droombaan. Het onderwijs en de kleuters waren voor mij een droombaan, maar dat is dit ook. En alles is nu ingericht zoals ik dat wil." Of het drukker is vanwege aanstaande carnaval? Lachend: "Dat zeker, maar Sinterklaaspakken en lederhosen verhuren we ook het hele jaar door. Dat maakt onze klanten niet uit."