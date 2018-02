Deel dit artikel:











Zoek het uit! - Oorlog in Coevorden of stroom opwekken in de Drentse Hoofdvaart? Wat wilt u weten? (foto's: Pixabay)

ASSEN - Waarover zou jij meer willen weten, de Tweede Wereldoorlog in Coevorden of de mogelijkheid tot het opwekken van stroom in de Drentse Hoofdvaart? Stem op deze ingestuurde vragen, en wij zoeken het uit!

Geschreven door Greetje Schouten





In de Drentse Hoofdvaart zit nogal wat hoogteverschil. Daardoor zit er veel stroming in het water. Een anonieme vragensteller vroeg zich af of het dan niet mogelijk is om stroom op te wekken in de Drentse Hoofdvaart, bijvoorbeeld met een schoepenrad.





Stem nu op de vraag waarvan je graag ziet dat wij het antwoord gaan uitzoeken. Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur hem in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord!



