Pand van Kostuumcentrale in Assen verkocht

ASSEN - Het historische pand van de Kostuumcentrale aan de Collardslaan in Assen wisselt van eigenaar en bestemming. De Kostuumcentrale vertrekt en er komen kantoren in het gebouw. Op de bovenverdieping blijven huurappartementen.

Het Asser ondernemersduo Rob Groot en Jannes Janssens is per 1 juni de nieuwe eigenaar. Eerder kochten de twee al het naastgelegen Wapen van Drenthe.Boven blijven drie huurappartementen, beneden komen twee kantoorruimtes. Daarover zijn de nieuwe eigenaren nagenoeg rond met twee bedrijven. Verder willen ze nog uitbreiding aan de achterkant met extra kantoorruimte en enkele appartementen.Het pand was vroeger de brandweerkazerne van Assen. "Je ziet zelf ook wel dat het gebouw dringend een opknapbeurt nodig heeft. Met het verfraaien van dit pand, en ook van het Wapen van Drenthe, willen we de straat weer een mooier aanzien geven. Zo is er ook wat meer reuring", aldus Janssens en Groot.Het duo kocht in 2016 via een veilingverkoop het jarenlang verpauperde Wapen van Drenthe. "Het kwam mooi uit dat de oude kazerne nu ook beschikbaar kwam. Buurmans huis komt maar één keer te koop en daar maken wij dankbaar gebruik van," vertelt Janssens.De mannen zijn lange tijd in gesprek geweest over de aankoop. "We hoorden dat de Kostuumcentrale naar een andere locatie wilde en met de eigenaren hebben we een mooie deal kunnen sluiten. Straks kunnen we verbetering van dit pand meteen meenemen in de verdere ontwikkeling van het Wapen van Drenthe-verhaal", vertelt Janssens.Er was eerst sprake van dat het TT Museum in de oude brandweerkazerne zou komen, maar dat plan is definitief van de baan. Janssens: "In het Wapen van Drenthe zou eerst het TT Museum komen, of een gedeelte ervan, maar daar bleek toch te weinig plek voor.""Daarna kwam de kazerne in beeld en we hebben er destijds serieus over gesproken met Mister TT Jaap Timmer. Maar sinds zijn overlijden horen we niets meer van het bestuur van het TT Museum. Jammer, maar het is niet anders," aldus het duo.In april willen de twee alvast de buitenkant van het pand opknappen en in oktober is het de bedoeling dat de binnenkant wordt verbouwd. De Kostuumcentrale STAP, die 22 jaar van het pand gebruik maakte, zoekt nog naar een nieuw onderkomen elders in Assen.