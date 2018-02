Deel dit artikel:











´Die trekker van mij gaat als een malle´ Fanatieke deelnemers aan de trekkertrek (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof) De trekkertrek voor kinderen trok 75 deelnemers (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

SMILDE - "Zal ik hem even starten?", vraagt Julian spontaan. Natuurlijk, start maar even. Als de sleutel in het contact gaat en wordt omgedraaid, barst er een hels kabaal los.

Geschreven door Andries Ophof

Met zijn gele monster doet Julian mee met de trekkertrek voor kinderen van Stichting De Bonte Kooi in Smilde.



De stichting rekende vooraf op een deelname van zo'n dertig kinderen, maar het werden er zo'n 75. En dat is voor de hal waarin het werd gehouden zo ongeveer het maximum.



De stichting zet zich in om activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Eén daarvan is de trekkertrek voor kinderen in een boerenschuur aan de Evert Hendriksweg in Smilde. Niet met van die mega-trekkers met enorme banden, maar met omgebouwde oude grasmaaiers. Een deel van de chauffeurs heeft nog nooit op zo'n trekker gezeten; Dilan bijvoorbeeld. Maar hij weet wat hij moet doen. "Gewoon gas geven."



De geur van brandstof

De bedoeling is om een wagen voort te trekken waarop een gewicht ligt. Het gewicht schuift steeds een stukje op, waardoor de trekker het moeilijker krijgt. Degene die het verst komt, heeft gewonnen. De geur van deze trekkertjes overheerst in de hal.



Er zijn wat exemplaren die gepimpt zijn, zoals die van Julian. "Die van mij gaat als een malle", zegt hij met luide stem. Hij mag de arena weer in om te laten zien wat zijn trekkertje kan.



Iedereen een beker

De organisatie heeft voor prijzen gezorgd. Niemand gaat de deur uit zonder een prijsje volgens Edo Witteveen van de stichting De Bonte Kooi. "Ze krijgen allemaal een beker mee. Het moet voor iedereen leuk zijn."