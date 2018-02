Deel dit artikel:











Ouders mogen niet meer roken bij FC Assen Wethouder Harmke Vlieg was bij de onthulling van het bord (Foto: RTV Drenthe/Marjolein) Ouders worden bij de ingang op het bordje gewezen (Foto: RTV Drenthe/Marjolein Knol)

ASSEN - Er zijn vanaf vandaag negen sportverenigingen in Drenthe rookvrij. Het gaat om voetbalclubs, hockeyverenigingen en zelfs een duikclub.

Geschreven door Marjolein Knol

Vanmiddag werd voetbalvereniging FC Assen aan het lijstje toegevoegd.



Een groot blauw spandoek hangt op het hek bij de ingang van de club. ROOKVRIJ staat erop. "We kregen een klacht van een ouder," zegt Richard Houtman, bestuurslid van de vereniging. "Er stond af en toe een grote groep ouders te roken voor de kleedkamers, waardoor de kinderen door een rookhaag moesten lopen om zich te kunnen omkleden."



Geen sancties

Het bestuur wilde in eerste instantie alleen een deel van het sportpark rookvrij maken. "Maar tijdens de algemene ledenvergadering bleken de leden unaniem voor een algeheel rookverbod," zegt Houtman. Dat betekent: niet roken langs het voetbalveld, voor de kleedkamers of op het dakterras.



Tenminste, dat wordt van de ouders verwacht, want sancties geeft het bestuur niet. Houtman: "We gaan uit van de verantwoordelijkheid van de ouders en hopen dat andere leden de rokers op hun gedrag zullen aanspreken."