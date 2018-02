ACV verliest in knotsgekke slotfase van ODIN '59

VOETBAL - ACV heeft op eigen veld met 3-2 verloren van ODIN '59 uit Heemskerk De Assenaren gaven tot twee keer toe een voorsprong uit handen.

ACV komt in de 21ste minuut voor het eerst op voorsprong. De ploeg krijgt een strafschop en Marco van der Heide faalt niet. ODIN '59 is later in de eerste helft twee keer gevaarlijk uit een strafschop, maar de Assenaren houden stand.In de tweede helft is ACV dichtbij de 2-0, maar een schot van Marco van der Heide eindigt op de paal. Aan de andere kant is het in de 75ste minuut wel raak. Een corner van Jim Hulleman vliegt in één keer achter keeper Bart Woering van ACV.De treffer van Hulleman luidt een doelpuntrijke slotfase in. Een minuut na de gelijkmaker schiet Marco van der Heide de Assenaren alweer op voorsprong. Ook ACV kan echter niet lang van de voorsprong genieten. Een vrije trap van Hulleman wordt weggestompt door Woering, maar TIm van Gelder schiet de rebound binnen en brengt ODIN langszij. Opnieuw een minuut later is het weer raak. Billy Tavares schiet ODIN in de 86ste minuut op een 2-3 voorsprong en dat is ook de eindstand.