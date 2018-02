Noordscheschut pakt vierde plek na overwinning op PKC '83

VOETBAL - VV Noordscheschut heeft op eigen veld met 4-0 gewonnen van directe concurrent PKC '83.

In de eerste helft blijft het 0-0, maar in de tweede helft slaan de Schutters drie keer toe. In de 58ste minuut zet Nick Koster de Drenten op voorsprong. Nog geen minuut later is het opnieuw raak dankzij Danny Kiekebelt.Vlak voor tijd gooit Kevin van Dalen de wedstrijd in het slot met een rake kopbal. In de 90ste minuut zorgt Danny Kiekebelt voor het slotakkoord en zet de 4-0 eindstand op het bord.Met de overwinning doet Noordscheschut goede zaken. Niet alleen zet de club directe concurrent PKC '83 op een grotere achterstand, de Schutters profiteren ook van nederlagen van Zeerobben en Olde Veste '54 en staat nu vierde.