HZVV neemt in tweede helft afstand van CSV Apeldoorn

VOETBAL - Na een nederlaag en een gelijkspel heeft HZVV de eerste competitiezege van 2018 te pakken. De hoofdklasser uit Hoogeveen versloeg op eigen veld concurrent CSV met 3-1.

In een tegenvallende eerste helft had HZVV moeite om tot kansen te komen. Veel verder dan een verrassende uithaal van Yoran Popovic (gestopt door CSV-keeper Patrick Jansen) kwam het team van trainer Gert van Duinen niet. De gasten uit Apeldoorn speelden ook niet veel klaar, maar kwamen in de 36ste minuut wél op voorsprong. Mark Fennebeumer was het eindstation van de geslaagde aanval.HZVV ontsnapte kort na de 0-1 aan een nieuwe tegentreffer. Doelman Hidde Streutker lag deze keer dwars bij een poging van Fennebeumer. In de 43ste minuut wist HZVV de achterstand ongedaan te maken. Popovic tekende voor de 1-1.In een beduidend betere tweede helft trok HZVV de wedstrijd naar zich toe. Nadat Kelly João eerst nog een kans onbenut had gelaten, lukte het Popovic om de 2-1 te maken. De spits kopte een voorzet raak in de verre hoek.HZVV liet daarna enkele kansen onbenut en dat kwam de club uit Hoogeveen bijna nog duur te staan. Maikel Lange zette CSV namelijk met een als voorzet bedoelde inzet bijna op 2-2. Streutker bracht echter knap redding.Invaller Arjan Akkerman loodste HZVV in de laatste minuten in veilige haven door de 3-1 te scoren. De Drentse equipe staat door de zege op de negende plaats met 22 punten uit zeventien wedstrijden.