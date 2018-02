Deel dit artikel:











Vrouwen Sudosa Desto te sterk voor Heva VcV De vrouwen van Sudosa Desto op een archieffoto (foto: RTV Drenthe / Henk Kuhl)

VOLLEYBAL - De vrouwen van Sudosa Desto uit Assen hebben in Varsseveld met 1-3 gewonnen van Heva VcV.

De eerste twee sets gingen moeiteloos naar de Asser volleybalsters. De eerste set eindigde in 10-25 en de tweede set zelfs in 8-25. De derde set was lang spannend, maar ging uiteindelijk met 24-26 wel naar Sudosa Desto.



In de vierde set deed Heva VcV nog wel wat terug. De ploeg uit Varsseveld won de laatste set met 25-20.