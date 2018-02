Eerste WK-punten voor Iwema in Kazachstan

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema uit Hooghalen heeft tijdens zijn debuut als vaste WK-rijder meteen zijn eerste punten gepakt.

In Astana in Kazachstan sleepte hij in de eerste serie twee punten binnen. In de tweede serie kwam de Drent in botsing met de Zweed Stefan Svensson, waarna hij gediskwalificeerd werd. Iwema staat daardoor na de eerste dag op de vijftiende plaats in het klassement.De reis naar Kazachstan verliep alles behalve soepel voor de Drent. Hij vertrok zondag met een busje naar Astana, een rit van 5.500 kilometer. Door problemen met de papieren voor de bus stond hij een halve dag stil bij de Russische grens, waardoor hij pas gisterochtend aankwam.Morgen komt Iwema opnieuw in actie in Astana. In totaal zijn er tien WK-wedstrijden, verdeeld over vijf weekenden.