Schrijver Peter van der Velde krijgt eigen straat in Roden Wethouder Alex Wekema maakt de straatnaam bekend (foto: Twitter/@OedsKeizer)

RODEN - In Roden is vanmiddag het Peter van der Velde-jaar geopend met de bekendmaking van een nieuwe straatnaam in het dorp: de Peter van der Veldelaan.

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat de Drentse schrijver werd geboren. Voor onder meer de gemeente Noordenveld, het Huus van de Taol en de bibliotheek in Roden reden genoeg om 2018 uit te roepen tot het Peter van der Velde-jaar.



Nieuwe straat

Als aftrap maakte wethouder Alex Wekema bekend dat de plek van de oude bibliotheek en de voormalige mavo De Boskamp wordt omgedoopt tot Peter van der Veldelaan. Aan de straat worden 54 levensloop bestendige woningen gebouwd.



Tijdens het Peter van der Velde-jaar wordt in Roden iedere maand iets rondom de in 2004 overleden schrijver georganiseerd; zoals een fietstocht tot een schrijfwedstrijd.



Schrijver en schoolhoofd

Van der Velde is bekend als schrijver van korte verhalen, gedichten, cabaretteksten en liedjes. Al op jeugdige leeftijd verhuisde de in het Groningse Vlagtwedde geboren Van der Velde naar Roden, waar hij zijn onderwijsloopbaan begon.



In 1954 werd hij benoemd tot schoolhoofd in Roderwolde, een plaats waar hij zijn leven lang zou blijven. In 1986 werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Roden, vanwege al zijn inspanningen voor de streekcultuur en de gemeenschap.