Hele avond nog kans op gladheid

ASSEN - Het kan de hele avond nog glad zijn op de wegen in Drenthe. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele Noorden, Overijssel en Gelderland.

De weerwaarschuwing geldt in ieder geval tot elf uur vanavond in onze provincie. Tot die tijd kunnen natte weggedeelten opvriezen en glad zijn.In de hele provincie wordt gestrooid, laat de provincie weten via Twitter. De temperatuur daalt vannacht tot onder het vriespunt en er kan winterse neerslag vallen.Ook morgen is er kans op sneeuw , aldus RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. Kijk voor meer weerinformatie op zijn website Noorderweer.nl.