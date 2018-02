Deel dit artikel:











Olhaco verliest opnieuw

VOLLEYBAL - Olhaco verloor zaterdagavond voor de elfde keer op rij. In Hoogeveen was Reflex met 1-3 te sterk en komt de ploeg van trainer Dennis Luider verder in degradatieproblemen.

Zoals wel vaker dit seizoen pakte Olhaco de eerste set. De Hoogeveners waren met 25-22 te sterk. Nadat de tweede set met dezelfde cijfers naar de gasten was gegaan, leek het verzet van Olhaco gebroken. De derde en de vierde set werden met groot verschil door Reflex gewonnen, 16-25 en 17-25.



Door de nederlaag blijft Olhaco op een elfde plek staan in de Topdivisie. Na vijftien wedstrijden heeft het team twaalf punten. Alleen Compaen heeft minder punten, maar ook een wedstrijd minder gespeeld, acht uit veertien.