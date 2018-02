Deel dit artikel:











Hurry-Up met Dragan Vrgoc meer mans: knappe zege bij BEVO Hurry-Up viert de zege bij BEVO (foto: Hurry-Up)

HANDBAL - Hurry-Up telt weer mee in handballand. Niet zozeer op de stand van de ranglijst in de BENE-League, maar wel op basis van de prestaties in de laatste vijf wedstrijden. De formatie van trainer/coach Martin Vlijm pakte in die duels negen punten.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

"Ploegen vinden het inmiddels weer niet leuk om tegen ons te spelen", lacht Vlijm kort na afloop van het duel bij BEVO die door Hurry-Up met 28-27 werd gewonnen. De nummer 9 verslaat de nummer 2. "En dat was ook dik verdiend", aldus Vlijm die won bij de club waar hij grote successen boekte. "Ze vroegen me na afloop in de persconferentie hoe het voelt om hier te winnen, maar ik heb niet anders gedaan. Ik heb in Panningen eigenlijk nooit verloren."



Door de zege klimt Hurry-Up een plek, naar de 8e plaats met 14 punten uit 17 duels. De achterstand op Aalsmeer, de vierde Nederlandse club in de stand (die als laatste mag meestrijden om de landstitel) bedraagt zes punten. Er zijn nog vijf duels te spelen in de BENE-League.



Boost

De coach, die vrijwel zeker Hurry-Up gaat verlaten na dit seizoen, heeft een logische verklaring voor de wederopstanding van de ploeg uit Zwartemeer. "De komst van cirkelspeler Dragan Vrgoc heeft onze selectie een flinke boost gegeven. Door zijn komst hebben we meer wisselmogelijkheiden gekregen en is het vertrouwen gegroeid."



Trainavicius en Falke uitblinkers

Hurry-Up, dat in de tweede helft een maximale voorsprong had van vijf punten, kende volgens Vlijm in Vaidas Trainavicius en Tommie Falke de uitblinkers. "Maar we deden het als team ook gewoon goed en ook onze doelman verdiend een groot compliment. We werken toe naar de bekerwedstrijd tegen Aalsmeer 2 over drie weken. "Dan moeten we er helemaal staan. We zijn in ieder geval goed onderweg."