VKW pijnigt Beilen en stijgt naar eerste plek

VOETBAL - VKW gaat voorlopig aan de leiding in de 2e klasse L. De ploeg uit Westerbork haalde in een Midden-Drents onderonsje hard uit bij Beilen: 0-4. Frits Nijstad was de grote man door drie keer te scoren.

Beilen had de vorige onderlinge confrontatie met VKW in september nog winnend afgesloten (0-1) en schoot ook voor eigen publiek goed uit de startblokken. De formatie van trainer Erik de Jong bracht de rivaal in de eerste twintig minuten verschillende keren in de problemen, maar een treffer bleef uit. Halverwege de eerste helft nam VKW het initiatief over en na een half uur spelen volgde de 0-1. Na een afgeslagen hoekschop opende Nijstad de score.Enkele minuten na de pauze sloeg VKW opnieuw toe. Wederom was Nijstad de gevierde man. De 0-2 kwam hard aan bij de thuisclub, die in het vervolg van de derby maar bitter weinig liet zien. Kort na een kopbal tegen de lat van Anjo Willems maakte Nijstad zijn derde doelpunt van de avond. In de slotfase tilde VKW de marge nog naar 0-4. Willems wist wel raad met een strafschop.Door de royale overwinning in de burenruzie komt VKW op 26 punten uit twaalf duels. Stadskanaal, Dedemsvaart en Valthermond kunnen de nieuwbakken koploper zondag echter weer passeren op de ranglijst. Nummer zes Beilen heeft achttien punten uit elf wedstrijden.