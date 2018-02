Deel dit artikel:











DOS'46 vergeet Blauw-Wit knockout uit te delen DOS'46 was lang de bovenliggende partij in Amsterdam, maar verloor toch van Blauw Wit (foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 is er niet in geslaagd om in Amsterdam de vijfde zege op rij te boeken in de Korfbal League. De Nijeveners verloren met 29-26 van Blauw Wit.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de nederlaag staat DOS'46 nu zesde met 12 punten uit 12 duels. Het gat naar plek 4 (LDODK) is slechts één punt en dat met nog zes duels te spelen.



Lange tijd stond de formatie van trainer/coach Gerald Aukes op voorsprong, maar in de slotfase kwam de Drentse club tekort.



Bij rust leidde DOS'46, dat door de vier zeges weer kansrijk is voor een plek in de kruisfinales om de landstitel, nog met 15-16.



In het tweede bedrijf kregen de gasten mogelijkheden genoeg om Blauw Wit de genadeklap toe te dienen, maar bleek de rood-zwarte brigade niet doortastend genoeg in de beslissende fase. In de slotfase ging Blauw Wit erop en erover: eindstand 29-26.



Bij DOS'46 was international Harjan Visscher met tien treffers de topschutter.