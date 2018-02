Programma (inclusief afgelastingen) zondagamateurs

Bekijk hier het programma van vandaag in het amateurvoetbal

VOETBAL - Vanwege de winterse neerslag en de hevige regenval eerder deze week zijn niet alle velden goedgekeurd door de consuls. Toch staan er, net als gisteren, vandaag voldoende wedstrijden op het programma.

Alle uitslagen van het zaterdagvoetbal

VKW pijnigt Beilen: 0-4

Hieronder het complete programma in het zondagvoetbal (overigens wordt de lijst, in verband met de keuring van verschillende velden, regelmatig ververst).Achilles 1894 - RKAVVJong Achilles '29 - SilvoldeDe Bataven - MSCDHC - RKHVVHollandia - Alphense BoysLeonidas - PurmersteijnSJC - HeerenveenSneek Wit Zwart - SDOGRC Groningen - Rolder BoysGAVC - NoordsterAlcides - FC AssenSVBO - WVV afg.Hoogeveen - Emmen afg.Bergum - Frisia afg.FVC - Nieuw BuinenMKV'29 - RodenDTD - GVAV-RapiditasVMC Amicitia - ForwardSt. Annaparochie - HoogezandOereterp - Asser BoysLSC 1890 - GOMOSPeize - Stadspark afg.Beilen - VKW 0-4Ruinerwold - StadskanaalGermanicus - Emmeloord afg.Zuidwolde - Lemelerveld afg.Heerde - SC EricaOlyphia - ValthermondDedemsvaart - RaptimGeel Wit - HarlingenHelpman - HFC'15Warga - Nieuw RodenBolsward - FrieslandTrynwalden - NicatorFraneker - Groninger BoysLewenborg - DrachtenKwiek - ZNCVAKO - Wildervank afg.HSC - Annen afg.FC Zuidlaren - Siddeburen afg.ASVB - LEOVeendam 1894 - SVZMuntendam - ActiefCEC - Musselkanaal afg.Dalfsen - HODOGieten - SVV '04OVC '21 - WeerdingeSleen - DalenFC Ter Apel '96 - TwedoUSV - EMMSSteenwijker Boys - HavelteRenado - GorredijkDio Oosterwolde - UdirosDwingeloo - OldemarktJubbega - Trinitas afg.Lemmer - MildamAkkrum - WijsterSmilde'94 - BedumDonkerbroek - TLCDe Wilper Boys - VVKStanfries - SVMHHaren - SurhuisterveenGruno - HaulerwijkBATO - SellingenAlteveer - SPWPekelder Boys - PJCEngelbert - HeiligerleeGieterveen - HarkstedeFVV - WesterwoldeBellingwolde - MOVVProtos - DSC'65 afg.Bargeres - Witteveense Boys'87 afg.DVC'59 - Weiteveense BoysHOC - Zwartemeerse BoysValther Boys - Schoonebeek afg.Titan - WKE'16 afg.Sweel - EHS'85 afg.Kraggenburg - PesseOldeholtpade - BalkbrugWacker - SteenwijkerwoldRKO - SteenwijkRuinen - De BlesseBEW - VENOOranje Zwart - Old ForwardBlankenham - KuinreWillemsoord - ScheerwoldeDiever/Wapse - Sport VereentMakkinga - OosterstreekODV - VWCFroombosch - WoltersumYde de Punt - Amboina afg.Kloosterburen - Tynaarlo afg.DWZ - WEOFarmsum - Oldambtster BoysWedde - Nieuweschans afg.SV THOS - MeedenGasselternijveen - De Treffer '16 afg.KSC - GKCVIOS O - BuinerveenBuinen - SVBC afg.Sportclub Roswinkel - JVV afg.