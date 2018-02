Deel dit artikel:











Onze Club met degradatievoetbal, strijd om de koppositie en de derby van Midden-Drenthe Vanavond in Onze Club op TV Drenthe

VOETBAL - Ondanks de kou en de vele afgelastingen in het amateurvoetbal is er vanavond 'gewoon' weer een uitzending van Onze Club op TV Drenthe.

In de uitzending ziet u liefst samenvattingen en de eerste wedstrijd in poule B van de Onze Club Junior Cup, tussen WNBC (de jeugd van Witteveense Boys en Nieuw Balinge) en HZVV.



Hieronder de vijf competitieduels die vanavond te zien zijn:



ACV - ODIN'59

Het Asser ACV speelde gisteren op eigen veld tegen ODIN'59 wederom een duel in de strijd tegen degradatie uit de 3e divisie, zoals de ploeg van trainer Fred de Boer dat naar alle waarschijnlijkheid tot en met de laatste speeldag zal moeten doen. ACV staat op een nacompetitieplek en ODIN'59 is een middenmoter.



HZVV - CSV Apeldoorn

In de zaterdaghoofdklasse B speelde HZVV in Hoogeveen tegen CSV Apeldoorn. Weer een belangrijk duel voor de rood-witten om een concurrent in de strijd om handhaving in de hoofdklasse een tik te geven. Apeldoorn staat op 16 punten, HZVV op 19 met een duel meer gespeeld.



Achilles 1894 - RKAVV

In de hoofdklasse B hoopt Achilles 1894 zich te herstellen van twee gelijke spelen op rij. Daardoor is de achterstand op koploper SJC nu drie punten, terwijl die ploeg ook nog een duel minder heeft gespeeld. De heenwedstrijd, in Huissen, eindigde in een 2-1 zege voor RKAVV.



Alcides - FC Assen

De topper in de 1e klasse F, tussen Hoogeveen en Emmen, is afgelast en dus kan het Meppeler Alcides de koppositie overnemen van Hoogeveen (ook al heeft die ploeg dan twee duels meer gespeeld). Alcides ontvangt hekkensluiter FC Assen, dat vorige de 2e zege van het seizoen boekte tegen Bergum (2-1). In Assen won Alcides eerder dit seizoen met 5-0



Beilen - VKW

De derby van Midden-Drenthe, in de 2e klasse L, tussen Beilen en VKW werd gisteravond gespeeld. Beilen en VKW kunnen zich een verliespartij eigenlijk niet veroorloven in de strijd om de titel in deze klasse, waarin Stadskanaal koploper is met 25 punten uit 12 wedstrijden. VKW staat 4e met 21 uit 11 en Beilen staat op plek 5 met 19 uit 10.