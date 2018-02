Deel dit artikel:











De Graaf treft titelhouder Hedman in finale Dutch Open Darts Deta Hedman treft de Nederlandse Aileen de Graaf in de finale van de Dutch Open

DARTS - Van de 346 dames die gisteren begonnen aan de Dutch Open Darts in de Bonte Wever in Assen zijn er nog twee over, die vanmiddag LIVE op TV Drenthe gaan strijden om de titel en de bijbehorende €2250,-.









Sensatie

Grootste sensatie was de vroege uitschakeling van viervoudig Lakesidekampioene (waaronder de meest recente editie) Lisa Ashton. Zij verloor al in de groepsfase met 3-2 van de Nederlandse Anne Dorrestijn.



Martin Adams ook uit het toernooi

Bij de heren wist dartslegende Martin 'Wolfie' Adams niet tot de laatste 64 door te dringen, die vandaag het toernooi vervolgen. De drievoudig wereldkampioen verloor van de betrekkelijk onbekende Clive 'Hot Dog' Barden.



Bekijk hier: de finale van vorig jaar tussen Mc Geeney en en Ross Montgomery



Vandaag

De Dutch Open gaat vandaag verder met het jeugdtoernooi, de finales van het dubbeltoernooi (bij de heren tussen Wesley Harms/Richard Veenstra en Yoeri Duijster/Dave van de Zande; bij de dames tussen Trina Gulliver/Paula Jacklin en Lorraine Winstanley/Corrine Hammond), de damesfinale (tussen Aileen de Graaf en Deta Hedman) en de laatste 64 darters bij de heren, die op het podium rond vijf uur 's middags z'n climax vindt in de finale.



LIVE op TV Drenthe

