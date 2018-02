Programma en tijdschema finaledag Dutch Open Darts

DARTS - Wie worden de winnaars van de 46e editie van de Dutch Open Darts en welke darter gaat met €5000 naar huis als toernooiwinnaar? En wordt er nog een nine-darter gegooid, waardoor de extra prijs van €2500 er ook nog uitgaat? Al die vragen worden vandaag beantwoord tijdens de finaledag van het grootste toernooi ter wereld in De Bonte Wever in Assen.

de finale van 2017 tussen Mark McGeeney en Ross Montgomery

De Graaf treft titelhouder Hedman in damesfinale Dutch Open Darts

Het toernooi gaat vandaag verder met het jeugdtoernooi, de finales van het dubbeltoernooi (bij de heren tussen Wesley Harms/Richard Veenstra en Yoeri Duijster/Dave van de Zande; bij de dames tussen Trina Gulliver/Paula Jacklin en Lorraine Winstanley/Corrine Hammond), de damesfinale (tussen Aileen de Graaf en Deta Hedman) en de laatste 64 darters bij de heren, die op het podium rond vijf uur 's middags z'n climax vindt in de finale.Vanaf 12.25 uur hoeft u niets van de Dutch Open te missen. TV Drenthe Sport zendt alle finales en de halve finales in het herentoernooi live uit.Mark McGeeney - Andreas HarryssonShane Lowe - Jeffrey van EgdomJurgen Hoogvliet - Roger JanssenMeinte Hibma - Jelko ZwartAndy Baetens - Robin SmeesRick de Boer - Tony O'SheaGino Vos - Vincent van GemenSjoerd Nieuwhof - Scott WaitesJim Williams - Henk SnijderJan Willem Bannink - Frans van der WeitDaniel Day - Richard HuizingaMarco Flach - Dean ReynoldsGeert de Vos - Tonny VeenhofPatrick van den Boogaard - Darius LabanauskasWessel Nijman - Martin van ThielStefaan Deprez - Ross MontgomeryGlen Durrant - Andries SterkArmando Slotboom - Carl DennelRick Hofstra - Ferry van VeenMarcel Snippe - Conan WhiteheadSimon Boiten - Hermen WillemsDanny Holt - Yoeri DuijsterWouter Vaes - Leroy ZondervanJonny Nijs - Willem MandigersRichard ''Flyers'' Veenstra (1981) - Carlo van CleefKevin de Vries - Andy FordhamChris Landman - Luuk BoeijinkPim van Veenendaal - Martin PhillipsJeffrey Sparidaans - Matthew MedhurstMartijn Kleermaker - Erik Jan GeelkerkenRicardo Linssen - Marco van VlietPál Székely - Scott MitchellHieronder het tijdschema van vandaag:Deuren open: 08.30 uur.Start jeugdtoernooi: 10.00 uur.Start laatste 64 heren: 10.30 uur.Zaal podiumprogramma open: 12.00 uur.Start podiumprogramma: 12.30 uur.12:30: Openingspresentatie Richard Ashdown12:45: Koppelfinale dames (best of 7 legs)13:15: Koppelfinale heren (best of 9 legs))13:45: Eerste halve finale herensingle (best of 3 sets, best of 5 legs)14:15: Tweede halve finale herensingle (best of 3 sets, best of 5 legs)14:45: Finale meisjes (best of 5 legs)15:15: Finale aspiranten (best of 5 legs)15:45: Finale junioren (best of 7 legs)16:30: Finale dames (best of 9 legs)17:00: Finale heren (best of 5 sets, best of 5 legs)