Wakker worden in een witte wereld, kans op gladheid

ASSEN - Op verschillende plekken in Drenthe kan het vanochtend tijdelijk wit zijn door lichte sneeuwval. Houd daarom rekening met gladheid als u de weg op gaat.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land, uitgezonderd de waddeneilanden. In Drenthe geldt de gladheidswaarschuwing tot ongeveer 10.00 uur.RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag benoemde zaterdag al dat er vandaag verschillende sneeuwbuitjes over de provincie trekken . Deze zullen niet voor een dikke laag sneeuw zorgen, maar het kan wel wit worden. In de loop van de dag stijgt de temperatuur en wordt het minder glad.Na vandaag is het gedaan met de sneeuwbuien. Dan krijgen we een heel andere vorm van winter, namelijk koud en "kurkdroog", zoals de RTV Drenthe-weerman het noemde.