Taxibedrijf gedupeerd door telefoonstoring

ASSEN - Door een storing bij KPN is Taxi Dorenbos in Assen, Emmen en Groningen sinds gisteravond telefonisch niet bereikbaar.

Directeur van het taxibedrijf Bert Jacobs: "De oorzaak is een grote storing van gisteren bij KPN in Amsterdam. Die storing is verholpen, maar daardoor zijn er problemen met de servers ontstaan en die zijn lastig te verhelpen."Jakobs baalt vooral van de situatie, omdat er wellicht klanten in de problemen komen die een taxi nodig hebben en zijn bedrijf nu niet weten te bereiken.Het taxibedrijf verwacht dat de storing bij de servers in de loop van de dag is verholpen. Het bedrijf is wel bereikbaar via mobiele telefoonnummers.