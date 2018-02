Fluitenberg maakt tijdelijke ijsbaan: 'Nu nog wachten op de vorst'

FLUITENBERG - Niet alleen bij marathon-waardige banen zoals Nieuw-Buinen en Noordlaren worden schaatsvoorbereidingen getroffen, ook in Fluitenberg is hard gewerkt aan een ijsbaan.

Gisteren kwam een tiental vrijwilligers in het dorp bij elkaar om een tijdelijke ijsbaan in elkaar te zetten.Initiatiefnemer is Martin Donker. "Ik hoorde de weersverwachtingen voor de komende week en het kan goed gaan vriezen, dus ik heb iedereen opgetrommeld." De vrijwilligers hebben met stukken zeil een soort grote bak met water gemaakt en nu is het wachten tot het gaat vriezen.Martin Donker hoopt dat er aan het einde van de week geschaatst kan worden in Fluitenberg. "Het is nog even afwachten wat het weer gaat doen, we wachten op de vorst."