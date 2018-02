Gedeputeerde Stelpstra en burgemeester Munniksma als nazibeulen op protestpamfletten

ASSEN - De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra en burgemeester Rein Munniksma van Midden-Groningen zijn als nazi-kampbeulen afgebeeld op pamfletten die bij het provinciehuis in Assen zijn geplakt.

Ook in Annen zijn de pamfletten op verschillende borden geplakt. Annen is de woonplaats van Rein Munniksma.Boven de pamfletten staat geschreven. De protestposters zijn ondertekend door een groep die tegen de windmolenplannen lijkt te zijn.Op de pamfletten noemt de groep zichzelf "De door de overheid en windpark-initiatiefnemers belazerde, belaagde, bedreigde en tot nu toe als uitschot behandelde burgers uit Groningen en Drenthe".Volgens menterwolde.info hangen de pamfletten ook in Beilen, de woonplaats van Tjisse Stelpstra. Ook in Meeden en Muntendam zijn de stickers op plaatsnaamborden geplakt.