Nieuwe zoektocht in omgeving Castricum naar vermiste vrouw uit Emmen

CASTRICUM - Zo'n honderd mensen doen vandaag mee aan een zoekactie naar de vermiste Fiona Meiland uit Emmen. De 43-jarige vrouw wordt sinds 19 december vermist.

Volgens regionale omroep NH Nieuws wordt er gezocht in de omgeving van camping Bakkum in Castricum. Haar telefoon heeft voor het laatst een signaal afgegeven in de buurt van de camping.De Emmense werd voor het laatst gezien op 19 december toen ze een klooster in Heiloo verliet. Ze was daar voor een retraite van tien dagen. Ze zou op 29 december weer thuis komen, maar is daar nooit gearriveerd. Vorige week werd ook naar Fiona Meiland gezocht , maar die zoektocht leverde niets op.De familie van Meiland maakt zich ernstig zorgen . Zij woont in Emmen in een complex voor beschermd wonen, lijdt aan een bindweefselziekte en is daardoor slecht ter been.