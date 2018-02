Deel dit artikel:











Alcides koploper na winst op FC Assen Alcides wint van Assen (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Alcides is de nieuwe koploper in de 1e klasse F van het zondagvoetbal. Zelf won de ploeg met 5-2 van laagvlieger FC Assen en zag koploper Hoogeveen niet in actie komen.

Waar in Hoogeveen niet gevoetbald kon worden, door de sneeuw op het veld, werd er 25 kilometer verder naar het westen, in Meppel, gewoon gevoetbald. De sneeuw was 's ochtends verwijderd en de omstandigheden waren goed.



Fout

Nadat Martin van 't Ende in de veertiende minuut al de lat had geraakt, was de middenvelder er in de negentiende minuut als de kippen bij om de 1-0 binnen te tikken, na een fout van doelman Jordi van der Veen. Nog geen drie minuten later keek FC Assen al tegen een 2-0 achterstand aan. Dit keer passeerde Jermain Wobbes doelman Van der Veen.



Pas na een half uur moest Alcides-doelman Danny Bos een keer in actie komen, maar de vrije trap van Josias Eshuis was een makkelijke prooi. Vlak voor rust bepaalde Wobbes, met zijn tweede van de middag, de ruststand op 3-0.



Rood

Direct na rust verzuimde Wahid Shimeri Alcides op 4-0 te zetten. Amper vijf minuten later zag de wereld er voor Assen heel anders uit. De Assenaren speelden met een man meer na een rode kaart voor Bram Komduur. De Meppeler hield Henry Mansaray vast en scheidsrechter Broekman oordeelde de situatie als het onthouden van den scoringskans. Twee minuten later scoorde Dzenan Sarkinovic de 3-1 voor Assen.



In de laatste minuut van de reguliere speeltijd leek het toch nog spannend te worden na de aansluitingstreffer van FC Assen (3-2). Maar in blessuretijd maakte Ryan Luyckx aan alle onzekerheid een einde door de 4-2 en 5-2 binnen te schieten.



Koppositie

Alcides heeft door de overwinning de koppositie van Hoogeveen overgenomen. De Meppelers hebben 28 punten uit 13 wedstrijden. Hoogeveen heeft een punt minder, maar ook twee wedstrijden minder gespeeld. Emmen staat derde met 23 uit 11.