Stelpstra en Munniksma reageren op kampbeul-pamfletten: Laf en respectloos

BEILEN/ANNEN - Rein Munniksma uit Annen heeft aangifte gedaan na de vondst van beledigende pamfletten op verschillende plekken in Drenthe en Groningen. De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra overweegt nog om aangifte te doen.

Stelpstra en burgemeester Munniksma van Midden-Groningen staan op de pamfletten afgebeeld als nazi-kampbeulen . De protestpamfletten doken onder meer op in Assen, Annen en Beilen.Stelpstra ontdekte de afbeeldingen vanochtend in zijn woonplaats Beilen toen hij naar de kerk ging. "Mensen die zoiets doen, zijn volledig respectloos bezig", zo reageert hij. "Dit is van zo'n laag niveau, alle tijd die ik er aan besteed, is zonde."De pamfletten lijken afkomstig te zijn van tegenstanders van windmolens. "Het gaat over wind. Qua protesten leek het even rustiger, maar het schijnt nu weer op te laaien, dat vind ik erg jammer. En het is zeker jammer voor de mensen die wel een normaal debat willen voeren."Rein Munniksma sluit hier bij aan: "Tegenstanders van het windmolendossier hadden al aangekondigd meer in de privé-sfeer aan te zullen vallen. Daar is dit dan blijkbaar een voorbeeld van. Maar dit kan echt niet, daarom heb ik al aangifte gedaan." Meer woorden wil de Groningse burgemeester er niet aan vuil maken.Gedeputeerde Stelpstra denkt dus nog na over een aangifte. "Ik vind dit zo laf, zonder een afzender erbij. Maar men zet er wel privégegevens van mij in zoals mijn nummerIn onder meer Assen en Annen is de politie inmiddels bezig met het weghalen van de pamfletten en sporenonderzoek. Ook worden buurtbewoners gevraagd of zij iets hebben gezien.