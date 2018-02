Deel dit artikel:











E&O wint voor vijfde keer op rij E&O wint voor de vijfde keer op rij (foto: E&O)

HANDBAL - De handballers van E&O hebben in Panningen voor de vijfde keer op rij gewonnen in de eredivisie. De ploeg van coach Joop Fiege versloeg BEVO 2 met 33-26.

"Het was wel een terechte overwinning, maar we speelden niet goed. Dit was de slechtste wedstrijd van die serie van vijf. We hebben een uur lopen harken. We misten vier spelers, dus de automatismen waren er niet. Het was een echte knokwedstrijd, dus ik ben blij dat we deze over de streep hebben getrokken", aldus Fiege.



Niet in eigen hand

Bij rust keek E&O tegen een 16-15 achterstand aan. In een gelijkopgaande wedstrijd trok E&O uiteindelijk aan het langste eind: 33-26. René Jaspers werd topschutter met tien treffers. "We laten zien dat we bij de top van Nederland horen in de eredivisie, daar ben ik blij mee. We hebben het niet in eigen hand, maar we verhogen de druk toch weer door deze overwinning", vindt Fiege.



Door de zege is E&O een plek gestegen. De Emmenaren staan met nog vier duels te spelen vierde met 24 punten uit 18 wedstrijden. Het verschil met de nummer 2 (Hellas) bedraagt net als vorige week drie punten. Door het gelijkspel tussen concurrenten DFS Arnhem en RED-RAG Tachos (24-24) staat E&O nu twee punten achter nummer 3 DFS. Tacho heeft net als E&O 24 punten. E&O moet bij de beste twee eindigen om zich te plaatsen voor de promotie/degradatiepoule



Zwaar programma

E&O heeft een zwaar programma voor de boeg. De ploeg van Fiege speelt over twee weken thuis tegen Hellas. Daarna gaat de ploeg op bezoek bij koploper Houten. De laatste thuiswedstrijd is tegen concurrent Tachos. De laatste wedstrijd in het weekend van 10/11 maart speelt E&O in Aalsmeer tegen de huidige nummer 9, FIQAS.