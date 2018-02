Schaatskoorts slaat toe in Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN - De ijsmeesters van ijsvereniging Nieuw-Buinen zijn er klaar voor. Wat hen betreft mag het flink gaan vriezen zodat de leden kunnen schaatsen op de nieuwe ijsbaan.

En dat hebben ze snel voor elkaar gekregen. Begin november werd namelijk het startsein gegeven voor de aanleg van de ondergrond. En drie maanden later kan er bijna geschaatst worden."Het begint nu wel te kriebelen." zegt Monique Wessels van de ijsvereniging enthousiast. "We zijn druk bezig om te zorgen dat hier een mooie ijsvloer komt te liggen. De werkzaamheden zijn in volle gang en we houden het weer goed in de gaten om te kijken of we deze week open kunnen."In november is de ijsvereniging duidelijk: ze willen meedoen in de strijd om de eerste marathon op natuurijs . Maar ondanks het harde werken, is dat toch iets te ambitieus. "Zoals we het graag willen doen, willen we als het gaat vriezen 's nachts sproeien met de giertank. Maar omdat het water op de baan blijft staan omdat we nog geen gootjes hebben, gaat dat niet. Daarom hebben we de baan laten vollopen. Bij voldoende vorst is het wachten tot het ijs dik genoeg is." aldus Wessels.Rondom de baan moet nog van alles gebeuren om een marathon veilig te organiseren. En dus komt deze vorstperiode goed uit. De leden kunnen lekker schaatsen, en de ijsvereniging kan zo warmdraaien. "Dit is zeker een proefjaar." zegt Wessels. "Volgend jaar gaan we onze uiterste best doen om mee te doen in de strijd om de eerste marathon op natuurijs te organiseren."Ook in Veenoord staat alles klaar om met de ijsbaan aan de slag te gaan. Jan Baarslag van de ijsvereniging daar: "We kunnen nu nog weinig doen, maar ik verwacht dat we maandagnacht of dinsdagnacht met de giertanks de baan op kunnen." IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord zegt niet mee te kunnen doen in de strijd om de eerste marathon op natuurijs. "Daar is onze ondergrond niet goed genoeg voor, dat blijft een terugkerend probleem. Ik ben blij als we de baan open kunnen doen voor de leden. En mocht het tot een vierdaagse bij de marathon komen, dan doen we graag mee. Maar ik heb mijn twijfels of het daarvoor lang genoeg gaat vriezen", zeg Baarslag.IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren hoopt komende nacht al met de ijsbaan aan de slag te kunnen. Daar wordt vanavond een besluit over genomen.