Harms en Veenstra winnen koppelfinale Dutch Open Darts

DARTS - Wesley Harms en Richard Veenstra hebben de herenkoppelfinale tijdens het Dutch Open Darts gewonnen.

Het koppel won in een compleet Nederlandse finale met 5-3 van landgenoten Yoeri Duijster en Davy van der Zande. De eerste twee legs ging naar Duijster/Van der Zande. Harms en Veenstra knokten zich na een 3-1 achterstand vervolgens goed terug naar een 4-3 voorsprong. Pas na de achtste matchdart was de overwinning een feit voor Harms en Veenstra.Het koppel treedt in de voetsporen van Raymond van Barneveld/Co Stompé (1997 en 2002), Gino Vos/Rico Dera (2009) door als derde Nederlandse koppel de Dutch Open te winnen.De dameskoppelfinale werd een prooi voor Corrine Hammond en Lorrain Winstanley. Ze wonnen overtuigend met 4-0 van Paula Jacklin en Trina Gulliver. Er gingen 1.558 herenkoppels en 175 dameskoppels van start in Assen.Bij de junioren (onder de 18 jaar) ging de overwinning naar de 14-jarige Keanu van Velzen uit Maasdijk. In de finale won hij met 4-2 van Jurjen van der Velde uit Zevenhuizen. Vorig jaar won hij nog bij aspiranten (jongens onder de 14 jaar) en daarmee is hij de eerste speler ooit die zowel het junioren- als het aspirantentoernooi van de Dutch Open wint.De overwinning bij de aspiranten (jongens onder de 14 jaar) ging dit jaar naar Maison Wilson. Hij versloeg in de finale Dinand Hoek, die zesde staat op de NDB-ranking. Het werd 3-0 voor jonge darter uit Engeland.Bij de meisjes won de 11-jarige Ksenia Klochek uit Rusland. Ze versloeg Lerena Rietbergen, die dit seizoen vier van de vijf NDB-rankings won, met 3-0. Titelverdedigster Cheyenne Doddema werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Rietbergen.De finale bij de dames begint rond 16.30 uur. Aileen de Graaf, winnaar in 2014 en 2015, neemt het op tegen titelverdedigster Deta Hedman, die in 2010 ook al de sterkste was.De finale bij de heren volgt rond 17.00 uur. Titelverdediger Mark McGeeney speelt tegen Glen Durrant en dat is een herhaling van de Lakeside-finale. Die ging afgelopen maand met 7-6 naar Durrant. De wedstrijden zijn live te volgen via RTV Drenthe.