MSC wint met 3-1 in Gendt dankzij invaller Mehran Ali Pour Asli MSC wint met 3-1 van De Bataven in Gendt (foto: Twitter MSC)

VOETBAL - MSC heeft de overwinning van vorige week tegen Leonidas (2-1) een goed vervolg kunnen gegeven door de uitwedstrijd tegen De Bataven in de Hoofdklasse A vanmiddag met 3-1 te winnen.

Door de winst staat MSC steviger in de middenmoot met 26 punten uit 16 wedstrijden. De achterstand op nummer drie Leonidas bedraagt slechts één punt.



Vier doelpunten in de tweede helft

Mehran Ali Pour Asli was de gevierde man voor de Meppelers. Hij kwam in de tweede helft bij een 0-0 stand het veld in voor Milan van der Weide. Drie minuten na de rust opende de aanvaller de score op aangeven van Camiel Fidom (0-1). Diezelfde Ali Pour Asli was zes minuten later opnieuw trefzeker (0-2).



MSC liet daarna kansen liggen om verder uit te lopen. De Bataven deed in de persoon van Rick Maatman iets terug: 1-2 na 73 minuten. In blessuretijd zette Justin Benjamins de eindstand op het scorebord: 1-3.



Achilles verliest

Achilles 1894 ging thuis met 2-1 onderuit tegen RKAVV. Concurrent SJS verspeelde in eigen huis twee punten tegen Heerenveen (2-2). Achilles blijft tweede op de ranglijst met 30 punten uit 18 wedstrijden. SJS staat eerste met 34 punten uit 17 wedstrijden.