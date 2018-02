Oordopjes voor inwoners van Nijeveen voor vliegtuigoverlast

NIJEVEEN - Oordopjes voor de inwoners van Nijeveen tegen het geluid van vliegtuigen. GroenLinks Meppel deelde ze gisteren uit.

De partij wil met de actie inwoners stimuleren om hun stem te laten horen.Door het nieuwe vliegveld Lelystad Airport komt er boven Nijeveen een wachtruimte. Dat betekent dat als vliegtuigen niet kunnen landen ze blijven rondcirkelen tot er wel plek is. Dit kan volgens de partij wel een uur duren.Er is veel weerstand in Drenthe, Gelderland en Overijssel. Zo zouden ze te maken krijgen met vliegtuigen die over tientallen kilometers niet hoger vliegen dan 1.800 meter Het nieuwe vliegveld moet op 1 april 2019 open gaan. Vanaf dan vertrekken vakantievluchten van Lelystad Airport, dit om Schiphol te ontlasten. ChristenUnie wil de opening uitstellen tot 2020. Het is de bedoeling dat in februari knopen worden doorgehakt.